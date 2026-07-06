Владимир Гърков премина в италианския Джоя Волей

Италианският клуб Джоя Волей Джоя дел Коле си осигури услугите на българския посрещач Владимир Гърков. Роденият през 2003 г. волейболист е смятан за един от най-интересните таланти на новото поколение в европейския волейбол и се присъединява към тима с поглед към следващия сезон.

Високият 198 сантиметра Гърков е физически силен състезател със забележителни качества в атака и на блокада. Той пристига в Джоя Волей след богата кариера, натрупала опит в българското първенство, европейските клубни турнири, националния отбор и първи престой в чужбина.

Израснал в школата на Виктория Волей, Гърков продължава развитието си в Левски София. С „сините“ той постига значими успехи, печелейки титлата, Купата и Суперкупата на България, както и участие в Шампионската лига на ЦЕВ. През сезон 2023/2024 Гърков бе отличен с наградите за „Най-добър посрещач“ и „Най-полезен играч“ (МВП) на българския шампионат.

Успоредно с клубната си кариера, Гърков има ключова роля и в националните гарнитури на България. С младежките формации той постига впечатляващи резултати на международната сцена, сред които второ място на Европейското първенство до 17 години през 2019 г., сребро от Световното първенство до 19 години през 2021 г., бронз от Европейското до 21 години през 2022 г. и трето място на Световната купа до 21 години през 2023 г. Тези успехи утвърждават стойността му като част от изключително перспективно българско поколение. Гърков печели и редица индивидуални награди с националния отбор, като е избран за „Най-добър нападател“ на европейските квалификации през 2024 г. и „Най-добър посрещач“ на Европейското първенство до 17 години.

През сезон 2025/26 Гърков натрупва първия си опит извън България, като се присъединява към френския Сен-Назер Волейбол Атлантик. Престоят му в силното и конкурентно френско първенство е важна стъпка в неговото развитие преди пристигането му в Италия.

За сезон 2026/27 Владимир Гърков ще носи екипа на Джоя Волей Джоя дел Коле, внасяйки в състава на „бианкоросите“ значителен технически багаж въпреки младата си възраст. Той е качествено и перспективно попълнение за отбора, воден от треньора Франческо Денора Капорусо, който се готви да атакува следващия шампионат в Серия А2 с амбиция, баланс и огромно желание за растеж.

„Наистина съм щастлив да кажа, че ще бъда част от семейството на Джоя Волей Джоя дел Коле. Сигурен съм, че заедно ще изживеем прекрасни моменти и ще създадем незабравими спомени. Ще се видим скоро!“, заяви Гърков при представянето си.

Спортният директор на Джоя Волей, Мирко Корсано, коментира: „Говорим за млад състезател, който от самото начало показа голям ентусиазъм и силно желание да дойде да играе при нас. Той е атлет с добър потенциал в атака и на сервис – характеристики, върху които ще може да продължи да работи с голям περιθώριο за подобрение. Убедени сме, че включен в нашата техническа програма и в ежедневната работа на групата, той ще може да се развие още повече и да даде важен принос за отбора.“

Гърков ще играе с номер 9.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google