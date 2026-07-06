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Националката Мила Пашкулева ще подсили Левски

  • 6 юли 2026 | 16:29
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Националката и шампионката с Марица (Пловдив) ще се присъедини към женския отбор на Левски София през есента.

"Щастлива съм, че през следващия сезон ще бъда част от Левски! Вярвам, че ще оправдая доверието, което ми гласуваха. С нетърпение очаквам новото предизвикателство и ще дам всичко от себе си за постигането на добри резултати!", сподели либерото.

"Изключително важен трансфер за нас. Мила идва с опита си след доста години в "Марица". Тя игра и в Шампионска лига, а като важна част от националния отбор, тя ще бъде ценно попълнение и за нас. Радвам се, че ще имам шанса да тренираме заедно и се надявам идването в "Левски" и съвместната ни работа да бъде още една крачка напред в нейната кариера.", сподели новият старши треньор на жените Драган Нешич.

“ВК Левски София пожелава успех на националния отбор в предстоящите двубои, а Мила очакваме с нетърпение наесен!”, написаха от “синия” клуб.

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