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Гърция с две поредни загуби в световните квалификации, Спанулис изригна: Всички трябва да се извинят

  • 6 юли 2026 | 14:37
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Гърция с две поредни загуби в световните квалификации, Спанулис изригна: Всички трябва да се извинят

Втората поредна загуба на националния отбор на Гърция по баскетбол за мъже в световните квалификации за първенството през 2027 година разгневи селекционера Василис Спанулис. Гърция отстъпи като домакин на Португалия с 56:71, а преди това допусна поражение от Румъния с 66:73 и зае трето място в класирането в групата си с актив 3-3.

Начело в групата на "елините" се нареди Черна гора с 4 победи и 2 загуби, следва Португалия също с 3-3, а тимът на Румъния остана последен с два успеха от четири изиграни мача. Гърците все пак продължават към втория етап на пресявките, докато румънците ще се насочат към предварителните квалификации за ЕвроБаскет 2029.

Спанулис открито разкритикува представянето на гръцкия отбор, постави под въпрос физическата и психическата готовност на баскетболистите си и обеща, че тимът ще изглежда различно в следващия квалификационен прозорец през август.

"Показахме много лош имидж и представяне, което феновете на баскетбола не искат да виждат. Хората идват да ни гледат и да се гордеят със страната си. Разочаровахме ги. Всички, абсолютно всички, трябва да се извинят", коментира Василис Спанулис след загубата от Португалия.

"Демонстрирахме много лоша игрова форма. Момчетата не бяха готови да се състезават. Играчите трябва да приемат критиките и да дойдат в перфектна форма. Това беше най-лошият прозорец, който съм виждал от националния отбор. Бъдете сигурни, че от следващия прозорец всички ще присъстват", добави старши треньорът на мъжкия тим на Гърция.

Снимка: ФИБА

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