Олимпийският шампион Николай Апаликов поема младежкия отбор на Зенит (Казан)

Николай Апаликов е новият старши треньор на Зенит-УОР (Казан) – младежката формация на волейболния клуб Зенит (Казан), съобщава „БО Спорт“.

През последните два сезона 43-годишният специалист беше част от треньорския щаб на Зенит-УОР като асистент на досегашния наставник Антон Загородских. Загородских поема поста на старши треньор в Динамо (Челябинск) от Висша лига А, а неговото място начело на младежите в Казан ще бъде заето от Апаликов.

Като състезател Николай прекарва осем сезона в Зенит Казан (2007–2015), като през този период печели Шампионската лига три пъти и става шампион на Русия шест пъти. Със своите 371 мача за клуба той се нарежда на четвърто място във вечната ранглиста по изиграни срещи, отстъпвайки единствено на Максим Михайлов, Владислав Бабичев и Артьом Волвич.

С националния отбор на Русия Апаликов има спечелени златен медал от Олимпийски игри, Световна купа, европейско първенство и два трофея от Световната лига. Той е записал общо 95 мача за „Сборная“.

През изминалия сезон Зенит-УОР завърши на 4-то място в Младежката лига и достигна до финала за Купата на Младежката лига.

Според наличната информация, помощник на Апаликов в „Зенит-УОР“ ще бъде Руслан Насиров. Той е възпитаник на татарстанската волейболна школа и досега е работил като треньор в казанската спортна школа за олимпийски резерви „Юност“.

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