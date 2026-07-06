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"Камчийски пясъци" 2026 събра над 200 бягащи по най-дългия плаж в България

  • 6 юли 2026 | 00:29
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"Камчийски пясъци" 2026 събра над 200 бягащи по най-дългия плаж в България

Край устието на река Камчия се проведе полумаратон „Камчийски пясъци“ – бягане по най-дългия плаж в България. Състезанието включваше дистанции 21.1 км, 10 км и детски стартове. Освен с пясъка участниците трябва да се справят с устието на река Камчия. Тази година заради дъждовете в последните седмици, реката бе толкова пълноводна, че организаторите от клуб “Зелена стъпка” осигуриха две моторни лодки, един каяк и три водни колела, с които всички бяха транспортирани от единия до другия бряг.

В полумаратона при мъжете победител стана Стоян Русев от „Айрън“ с време 1:46:49 ч. Втори завърши Нончо Илиев с 1:51:45 ч., а трети — Теодор Янков с 1:56:44 ч.

При жените на 21.1 км най-бърза беше Атанаска Атанасова от „Зелена стъпка“, която финишира за 1:57:21 ч. Второто място зае Никол Николаева Камарашева с 2:03:56 ч., а трета се нареди Диляна Иванова Маркова с 2:15:10 ч.

На 10 км стартираха 106 участници. При мъжете първите две места бяха решени с еднакво време – Борис Генчев и Петър Петков Драгнев завършиха за 46:57 мин. Трети остана Цветко Гогов с 48:06 мин.

При жените на 10 км победителка стана Ана Христова-Попова с време 59:10 мин. След нея се наредиха Есин Ахмед с 1:01:06 ч. и Вероника Димитрова с 1:01:31 ч.

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