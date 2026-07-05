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Калоян Шиков и Валерия Гърневска станаха шампиони на сингъл на Държавното по тенис до 18 години

  • 5 юли 2026 | 17:04
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Калоян Шиков и Валерия Гърневска станаха шампиони на сингъл на Държавното по тенис до 18 години

Калоян Шиков (ТК Тунджа, Ямбол) при юношите и Валерия Гърневска (ТК ДМ Тенис, Стара Загора) при девойките спечелиха титлите на сингъл на Държавното лично първенство по тенис на открито до 18 години. Надпреварата от календара на Българската федерация по тенис се проведе на кортовете на ТК „Левски“ в Борисовата градина в София.

На финала при юношите Калоян Шиков се наложи над Добромир Манолов (ТК Диана, София) с 6:3, 6:2. На трето място се класираха Борис Начев (ТК Виа Тенис Стар, София) и Станислав Косев (ТК Кристи, Дряново).

При девойките Валерия Гърневска победи за титлата Мелани Стоичкова (ТК Виа Тенис Стар) със 7:5, 6:2. На трето място са Андрея Глушкова (ТК Дема, София) и Стелиана Гичева (ТК Нова Загора).

Наградите на призьорите бяха връчени от почетния президент на БФТенис Стефан Цветков, тенис легендата Матей Пампулов и турнирния директор Константин Георгиев. Главен съдия на първенството беше Глория Стоянова.

Снимка: БФТенис

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