Уасим Бен Тара с остра критика към собственика на Перуджа: Всичко, което каза, е пълна глупост!

Диагоналът Уасим Бен Тара разкри подробности около напускането си на италианския волейболен клуб Перуджа.

„Нямах планове да напускам Перуджа. Не се интересувах от други държави, защото имах действащ договор до сезон 2026/27. След това се случи това, което се случи. Клубът пожела да прекрати сътрудничеството ни“, споделя волейболистът.

„Всичко започна със слухове, които се появиха малко преди Световното клубно първенство. Започна да се говори, че клубът търси нов диагонал. След това престана да ми харесва какви думи се използваха по мой адрес и относно нашата ситуация. В един момент просто ми писна да търпя. Бях много раздразнен и повече не можех да мълча“, обяснява той.

„Постепенно все повече фактори ме тласкаха към това да разтрогна договора си с Перуджа. Исках да чувствам уважение. За всеки играч е важно да знае, че е ценен и уважаван за свършената работа“, допълва Бен Тара.

„Същевременно искам да подчертая, че това по никакъв начин не засягаше отбора или треньорския щаб. Можете да попитате всеки мой съотборник, феновете или хората в Перуджа – като цяло бях много доволен от мястото. Преди миналия клубен сезон се чувствах прекрасно и дори не съм мислил за преминаване в друг отбор. Не съм търсил оферти и не съм се опитвал да си издействам по-добър договор. Харесваше ми да тренирам и исках да ставам по-добър за клуба с всеки изминал ден. Но думите на президента и начинът, по който ги изрече, силно ме засегнаха“, разказва той.

„Не ги помня дословно. А и не ставаше въпрос само за самите думи, а за тона, с който бяха казани. Беше ми просто много неприятно. Не мога да кажа, че се радвам, че напуснах клуба, защото много се сближих с момчетата“, цитира думите на Бен Тара телеграм каналът "Волейбол LIVE“.

Перуджа откупи белгиеца Фере Регерс от Милано за 200 хиляди евро, въпреки действащия договор с Бен Тара. Собственикът и президент на Перуджа, Джино Сирчи, заяви през май, че клубът е искал да задържи Бен Тара, но това е било невъзможно, тъй като японският Сантори му е предложил 800 хиляди евро на сезон.

„Преди всичко, никога не съм говорил публично колко печеля. Смятам, че такива неща изобщо не трябва да се обсъждат в медиите – кой колко получава и т.н. За мен уважението към играча или към всеки служител на клуба се състои и в това подобни теми да не се изнасят публично“, коментира волейболистът.

„Президентът заяви, че съм искал да печеля повече. Но аз нито веднъж не съм водил преговори с него за нов договор или за увеличение на заплатата. Такова нещо не е имало. Както вече казах, не съм търсил оферти и не съм се опитвал да удължа споразумението при по-добри условия, защото договорът ми беше валиден за още една година. Бях приел напълно условията, договорени при подписването на предишния контракт.“

„Извинете за израза, но всичко, което той каза, е пълна глупост! След сезона това наистина ме ядоса, но не отговорих нищо публично, защото се старая да уважавам всеки“, заяви Бен Тара в интервю за полския сайт ТВН Спорт.

В кариерата си Бен Тара е играл за френските клубове Лион, Шомон, Аячо и полския Ниса, а от 2023 г. се състезаваше за Перуджа, с който спечели две титли на Италия, две Шампионски лиги и две Световни клубни първенства.

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