Дубълът на ЦСКА изпусна Монтана

Вторият отбор на ЦСКА и Монтана завършиха наравно 1:1 в контролна среща, играна на клубната база на "червените" в Панчарево. Първата част протече равностойно, без много опасности за двамата вратари. След почивката "армейците" се активизираха и в 47-ата минута Иван Тасев отправи хубав удар извън наказателното поле, но топката се отби от страничната греда на вратата.

ЦСКА II все пак успя да открие резултата в 68-ата минута, когато след центриране на Мартин Стойчев, топката бе засечена от Иван Тасев, а впоследствие Любомир Костов я отклони в мрежата за 1:0.

Десетина минути преди края гостите успяха да изравнят, а във финалните минути - въпреки натиска на "армейците" и няколкото добри ситуации пред вратата на Монтана, при които стражът спаси опасни изстрели на Иван Тасев и Радостин Георгиев, резултатът остана непроменен.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google