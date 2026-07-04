Треньорският семинар на Българска федерация по волейбол обедини международен опит и българска практика

Еднодневен треньорски семинар, организиран от Българската федерация по волейбол, се проведе в Стара Загора в рамките на "Турнир на талантите 2026". Форумът събра треньори от различните региони на страната и затвърди политиката на БФВ за непрекъснато повишаване на квалификацията на българските специалисти и прилагането на съвременни методи в подготовката на младите волейболисти.

Основен акцент в програмата бяха темите, представени по време на Треньорската конвенция на Европейската конфедерация по волейбол (CEV), проведена през юни във Виана ду Кащелу (Португалия). Българските треньори, участвали в международния форум, споделиха със своите колеги най-важните изводи, идеи и добри практики, които могат да бъдат адаптирани към работата в клубовете и националните програми.

Сред водещите теми беше лекцията на австралийския специалист Марк Лебедев, посветена на разработването на индивидуална методология за обучение. В нея бе поставен акцент върху необходимостта всеки състезател да бъде развиван според своите индивидуални качества и потенциал, както и върху изграждането на дългосрочен тренировъчен процес, съобразен с различните етапи от развитието на младите волейболисти.

Особен интерес предизвика и презентацията на един от най-авторитетните световни лектори в областта на волейболния коучинг - Джон Кесъл. Под мотото "Децата просто трябва да играят волейбол" и с работното заглавие "Коучинг на 99%" той представи философията си за създаване на мотивираща и позитивна среда за обучение. Основното послание бе, че в ранна възраст водеща роля трябва да имат честият игрови контакт с топката, свободата за вземане на решения и удоволствието от играта, а не прекомерната намеса на треньора и стремежът към моментен резултат.

В програмата на семинара бе включена и лекция на главния лекар на националните отбори по волейбол д-р Филип Койнарски на тема „Превенция на травмите на предната кръстна връзка при млади спортисти“. По време на презентацията бяха разгледани основните рискови фактори, съвременните методи за превенция и значението на правилната физическа подготовка, двигателната култура и тренировъчния процес за ограничаване на един от най-сериозните травматични проблеми в съвременния спорт.

След всяка от темите се проведоха активни дискусии, в които треньорите обмениха мнения и практически опит, поставиха въпроси и обсъдиха възможностите за прилагане на представените методики в ежедневната си работа. Именно този обмен на знания и различни гледни точки превръща подобни форуми в ценна възможност за професионално развитие и за изграждане на обща методическа посока в работата с подрастващите.

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