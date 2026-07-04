Никола Гърбич за контузиите и кой няма да играе на турнира в Чикаго

Селекционерът на полския национален отбор по волейбол Никола Гърбич разкри пред TVP SPORT актуалната ситуация с контузените играчи в тима. „Дружина полска“ поднови тренировки в сряда преди третия етап от груповата фаза на Лигата на нациите, който ще се проведе в Чикаго. Вече е ясно кой със сигурност няма да играе в САЩ.

Полша е първият съперник на България в Чикаго.

В интервю за полската медия сръбският специалист коментира здравословното състояние на състезателите си.

Сара Калиш, TVP SPORT: – Как сте, треньоре?

Никола Гърбич: – Прекрасно!

– Това звучи подозрително?

– Е, да. Наблюдаваме някои ситуации и ще видим как ще се развият. Не е нищо сериозно, но трябва да изчакаме няколко дни, за да разберем как да процедираме.

– Какви ситуации наблюдавате?

– Здравословни, разбира се.

– На кого по-конкретно?

– Очевидно е, че няма да ти кажа (смее се). А сега сериозно, имаме някои проблеми с контузии и трябва да ги следим, да видим как ще се развият и какво ще кажат лекарите. Когато разберем какво можем да очакваме и как да действаме, тогава ще предприемем следващите стъпки. Засега обаче е твърде рано да говоря за това.

Гърбич потвърди, че отборът е започнал подготовка в Спала в сряда с разширена група от 19 състезатели, включваща и млади играчи като Якуб Майхжак и Сергиуш Серафин, които да помагат в тренировъчния процес. Той обясни, че Марсел Бакай е получил удар в пръста в Гливице, но вече тренира нормално. Серафин е останал в Спала, за да помага, но вече се е прибрал у дома.

Основното притеснение за треньорския щаб обаче е свързано с Якуб Кохановски.

„Трябва да следим ситуацията с Якуб Кохановски, за да разберем кога ще може да започне да тренира нормално. Не в страхотна форма, но това е естествено в неговата ситуация. Когато разберем какво е положението, ще мога да го съобщя и да взема решение за пътуващите до САЩ“, заяви Гърбич.

Запитан за проблемите на Кохановски с коляното, треньорът поясни: „Ако си спомняте, той имаше проблеми с коляното още по време на сезона. След това му беше поставена инжекция и се нуждаеше от време, за да подейства. Не беше ПРП, това е нещо по-сериозно. Кохан се връща във форма, защото не е вдигал тежести от месеци, мисля, че от март. Нуждае се от време. Въпросът с формата му обаче е частта, която ме притеснява най-малко.“

Гърбич подчерта, че здравето на играчите е негов основен приоритет. „Най-голямата ми грижа за всеки състезател е здравето. Когато това условие е изпълнено, можем да работим, да тренираме, да повишаваме нивото. Когато го няма, не може да се функционира нормално.“

Проблемът на Кохановски е възникнал още в клубния му отбор. „В края на сезона Варшава имаше голяма нужда от него, което беше очевидно. Той искаше да помогне, така че нямаше време за нови почивки. Играеше въпреки проблемите с коляното. Подобна ситуация имаше и Лео [Вилфредо Леон] в Перуджа преди операцията си. Трябваше да играе без предварителна пълноценна подготовка. Който е минавал по този път, знае, че това не е най-доброто възможно решение в дългосрочен план.“

След края на сезона Кохановски е имал нужда от време за възстановяване.

„Сега сме във фаза, в която той тепърва започва да тренира. Следим здравето му, прави контролирани скокове и вече знаем, че няма да може да играе в САЩ. Със сигурност обаче ще пътува с нас, защото ще трябва“, категоричен бе Гърбич.

На въпрос защо Кохановски ще пътува, щом няма да играе, селекционерът отговори: „Ще пътува, защото нямам кой да остане с него в Спала и да тренира. Той е сам. Не искам да оставям тринадесет играчи и половината от щаба ми в Спала само за да тренират заради един състезател. Би било лудост. По-лесно е да го вземем с нас и да го включим в общите тренировки. Ясно е обаче, че няма да може да играе.“

Другият контузен в състава е разпределителят Ян Фирлей. „В случая на Ян трябва да изчакаме следващия ехографски преглед идната седмица, за да разберем кога ще може да тренира. Това ще се реши преди заминаването за САЩ. Той не изпитва болка, но по-важното е какво ще покаже прегледът“, каза Гърбич.

„Не искам да поемам излишни рискове и да го излагам на опасност. Ако получи нова контузия, ще бъде трудно да чакаме възстановяването му и след това отново да го вкарваме във форма. Ако се сбъдне най-лошият сценарий, това ще бъде краят на Лигата на нациите за него. Затова не искам да рискувам“, добави той.

В заключение, Гърбич успокои, че ситуацията не е толкова тежка, колкото миналата година. „Дори не сме близо до ситуацията от миналата година, когато имахме много контузии. Надявам се така и да остане. Този сезон се появи само проблемът на Якуб Шимански с коляното и това е всичко. Сега имаме проблемите на Ян, които му пречат да играе и тренира.“

Още от самото начало знаехме каква е ситуацията с Кохановски и с какво ще трябва да се сблъскаме.

Останалата част от групата е напълно готова за тренировки. Всеки има някакви дребни оплаквания, но интензивността на заниманията е висока. Винаги нещо ще те боли и ще ти създава дискомфорт, но няма нищо, което да не може да бъде контролирано или което да изключва някого от тренировъчния процес.

Томаш Форнал вече има виза за САЩ

На въпрос дали Томаш Форнал вече е получил виза за Съединените щати, селекционерът отговори с усмивка: „Ако имаше някакъв проблем, вече щях да знам. Така че предполагам, че този път ще минем без неприятности.“

Запитан за формата на състезателя, който все още не е играл, треньорът коментира: „Той и Камил Семенюк изглеждат наистина добре. По отношение на формата им не се притеснявам, както и за Кохановски, защото те имат огромен опит и са страхотни играчи. Най-важното за тях е да са здрави. Няма да им е необходимо извънредно много време, за да се върнат във форма. Видяхте Лео да играе в два мача в Гливице, без да е изиграл нито една среща преди това – изглеждаше добре. Той, както и останалите трима, са играчи от такова ниво, че не им трябва много време, за да си върнат формата.“

Ситуацията с Матеуш Биенек остава деликатна

Най-сложна изглежда ситуацията на поста централен блокировач, особено след като не беше дадена повече информация за Матеуш Биенек и причините за неговото оттегляне.

„Когато тази тема се появи, очаквах шест хиляди въпроса. Бях много изненадан, че никой не я повдигна. Помислих си: „Уау, това е страхотно. Мина гладко“. Единственото, което мога да кажа, е, че той има определени здравословни проблеми. Не искам и няма да навлизам по-дълбоко в тази тема – не съм упълномощен да го правя“, заяви треньорът.

За Норберт Хубер и принципите в отбора

На въпрос дали след трудните ситуации с Кохановски и Биенек е обмислял да се свърже с Норберт Хубер, селекционерът беше категоричен: „Не, абсолютно не. Не принуждавам никого да бъде с нас. Казвал съм го от самото начало: никой не е длъжен да играе за националния отбор. В началото на съвместната ни работа казах: „Част от моята работа е да ви организирам по най-добрия възможен начин, за да сте в най-добра форма и да играете най-добре. Вашата работа като състезатели е да дойдете в националния отбор, ако сте в списъка, и да направите всичко по силите си, за да изпълните програмата, която е предвидена за вас, и да играете по най-добрия начин. Не можете вие да решавате дали искате да сте тук, или не – не защото съм по-важен от вас, а защото това е мое решение как да организирам всяка година.“

„Миналата година дадох почивка на някои играчи, а на други – не. Тази година някои състезатели от същия клуб имаха много малко почивни дни, а други – значително повече. И това е нещо, което е част от моите задължения. Правя това, което смятам за най-добро за отбора и за играчите индивидуално.“

„Ако не искаш да участваш в националния отбор и не искаш да дойдеш, добре, нямам нищо против. Но няма да стане така, че след това, когато решиш да се върнеш, това да ти е гарантирано. Нещата не работят така. Не искам абсолютно никого да принуждавам да бъде тук. Не искам и да моля никого да бъде с нас. Един велик треньор ме научи, че се побеждава с това, с което разполагаш. А ние имаме в изобилие.“

„Освен това, щях да бъда по-изненадан, ако ме бяхте попитали същото за Гжегож Ломач.“

Обмислян е бил вариант с Ломач за Лигата на нациите

Запитан дали е обмислял да повика Гжегож Ломач за първия турнир от Лигата на нациите, треньорът потвърди: „Една от причините, поради които обмислях това решение, беше въпросът с Фир и това, че той игра до края в Шампионската лига. Не можех да отида с Бакай и Бен на първия турнир от Лигата на нациите, ако искахме да запазим шансове за класиране. Затова мислех да привлека Гжегож, за да добавя малко качество и опит в началото. По-късно обаче си помислих, че не трябва да го правя. В крайна сметка дори не попитах Гжегож за това. Така идеята бързо отпадна. Стигнах до извода, че е твърде сложно и не искам да го правя.“

Защо Миколай Савицки отпадна от състава?

Треньорът потвърди, че се е отказал от Миколай Савицки.

„Поради добрите изяви на другите посрещачи, но не само. Първоначалната ми идея беше да повикам Миколай и да му окажа подкрепа след това, през което премина. Исках той да почувства, че все още е част от отбора. Дори не мислех да го включвам в списъка. Трябваше да бъде само повиквателна, за да бъде с нас. Той не беше играл 10 месеца и не беше тренирал през този период. Наистина се нуждаеше от морална подкрепа. Когато разговаряхме, той спомена, че е имал моменти, в които е бил съсипан и е имал странни мисли за волейбола.“

„Случи се обаче ситуацията с Шимански. Затова включих Миколай в списъка. Когато започна да тренира на 100%, по пълна програма, той също започна да изпитва известни физически проблеми.“

Тялото му бавно се адаптираше към сериозните натоварвания след почти година прекъсване. Това, при по-интензивни тренировки, естествено доведе до проблеми с глезена, с коляното...

Това обаче не променя факта, че той се държеше прекрасно. Раздаваше се напълно на тренировките, никога не се оплакваше. Когато разговаряхме за първи път в Спала и му представях програмата, той каза само, че независимо какво съм планирал за него, всеки ден с нас е благословия. Добави, че ако искам да остане два месеца в Спала и само да помага в тренировките, ще го направи. Ако го повикам, ще отиде където пожелая. Всичко за него беше супер. Накрая в Гливице беше наистина благодарен, благодари ми за всичко. Постъпи много достойно. Мисля, че престоят му с нас беше много важен за него.

🚨 Są nowe wieści z #GangŁysego!



Nikola Grbić w @sport_tvppl ujawnia, że jeden z kadrowiczów nie zagra w USA. Trener zdradza też kulisy problemów zdrowotnych w kadrze, odpowiada na pytania o Bieńka, Hubera i Sawickiego oraz mówi o składzie na Chicago⤵️



📷Getty#VNL2026 pic.twitter.com/tMvFZwxr07 — Sara Kalisz (@SaraKalisz) July 4, 2026

– Да обобщим – за Чикаго взимате 15 състезатели, тоест 14 плюс Якуб Кохановски, който няма да играе, така ли?

– Може би.

– А може би 16?

– Възможно е. Следващата седмица ще знам повече. Зависи от разходите. Не е като да мога да реша да замина с двадесет състезатели. Все пак някой трябва да плати за това. Така че при взимането на решение трябва да взема предвид много фактори. За съжаление, не мога да дам повече конкретика – не защото не искам. Просто на този етап неизвестните са твърде много. Ще изчакам с решението до сряда или четвъртък следващата седмица.

Сара Калиш, sport.tvp.pl

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