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  3. Ерик Льопки поднови договора си с Лубе за още 2 години

Ерик Льопки поднови договора си с Лубе за още 2 години

  • 4 юли 2026 | 12:49
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Волейболният клуб Лубе обяви, че е удължил договора на своя посрещач Ерик Льопки с още два сезона. С това канадският национал ще остане в редиците на италианските вицешампиони до 2028 г., след като предишното му споразумение беше до 2026 г.

Льопки, който има зад гърба си три поредни финала за скудетото – първият с Монца, а следващите два с екипа на Чивитанова – вече спечели с Лубе Купата на Италия „Дел Монте“ за 2025 г. Той също така достигна до финала на „Чалъндж Къп“ през 2025 г. и в два последователни сезона помогна на тима да се класира за Шампионската лига на ЦЕВ и за Суперкупата на Италия „Дел Монте“.

Известен със своята класа в атака и вариативен сервис, Льопки беше един от ключовите играчи за достигането на отбора до финалите за титлата.

През изминалия сезон, включително редовния сезон и плейофите, Ерик реализира общо 363 точки: 291 в атака, 40 от сервис и 32 на блокада.

Ето какво сподели самият Ерик Льопки след подновяването на договора си с Лубе:

„За мен е истинска чест и съм развълнуван, че оставам в Лубе. Последните две години в клуба бяха много позитивни и се надявам това да е само началото на успехите, които този отбор може да постигне в бъдеще. За моето семейство животът в региона Марке е прекрасен, а Чивитанова започва да се превръща в наш втори дом. Чувстваме се отлично тук във всяко едно отношение.“

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