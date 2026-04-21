Бодуров за Люпко Петрович: Плетеше интриги и ме топеше пред Гриша Ганчев

Бившият капитан на ЦСКА Николай Бодуров се изказа против сръбската футболна легенда Люпко Петрович, който водеше "червените" през 2019 г. Според благоевградчанина прочутият треньор е плел интриги зад гърба му на "Българска армия".

"Не го уважавам като човек. Това е истината. Той помогна за моето отстраняване от ЦСКА. Плетеше интриги и ме топеше пред Гриша Ганчев. Не е идвал да ми кажа в лицето, каквото мисли, а само зад гърба ми. Давам пример. Обявява, че ще тренираме в еди-колко си часа. Аз отивам при Люпко заедно с Пинто, който ми беше заместник-капитан. И му казваме: "Г-н Петрович, може ли да преместите тренировката с няколко часа?" Отговаря ми – добре, а после звъннал на Ганчев и му казал, че съм се намесвал в работата му и съм променял плановете му. Как да го уважавам? Ами няма да го уважавам", заяви Бодура пред "Блиц".