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  3. Унгарец спря победната серия на Кузманов на "Чаланджър"-а в Брашов

Унгарец спря победната серия на Кузманов на "Чаланджър"-а в Брашов

  • 3 юли 2026 | 15:45
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Унгарец спря победната серия на Кузманов на "Чаланджър"-а в Брашов

Димитър Кузманов приключи участието си на четвъртфиналите на турнира на клей от сериите ATP Challenger 75 в Брашов (Румъния) с награден фонд от 97 640 евро.

32-годишният българин, който си осигури място в основната схема след успешно преминати квалификации, отстъпи пред втория поставен Жомбор Пирош (Унгария) с 2:6, 3:6 за 75 минути.

Кузманов не успя да намери ритъма си срещу унгарския тенисист, като допусна два пробива в първия сет и още два във втория, което сложи край на серията му от четири поредни победи в турнира.

Въпреки поражението, българинът може да бъде доволен от представянето си в Брашов. С достигането до четвъртфиналите той спечели 16 точки за световната ранглиста на ATP, в която през тази седмица заема 427-ото място.

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