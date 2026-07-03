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  3. Каратанчева и Стаматова отпаднаха на четвъртфиналите в Амстелвеен

Каратанчева и Стаматова отпаднаха на четвъртфиналите в Амстелвеен

  • 3 юли 2026 | 15:37
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Каратанчева и Стаматова отпаднаха на четвъртфиналите в Амстелвеен

Лиа Каратанчева приключи участието си на турнира на клей в Амстелвеен (Нидерландия) с награден фонд от 30 000 долара, след като загуби на четвъртфиналите на сингъл.

22-годишната българка отстъпи пред румънката Мария Сара Попа с 3:6, 4:6 след час и 54 минути игра.

Попа започна силно двубоя и реализира два пробива още в първите три гейма, за да поведе с 4:0. Каратанчева успя да спаси три сетбола в седмия гейм и върна единия пробив, намалявайки до 3:5, но румънката отговори с нов брейк и спечели първата част. Във втория сет битката беше далеч по-равностойна. Решаващ се оказа десетият гейм, в който Попа реализира единствения пробив и си осигури място на полуфиналите.

Юлия Стаматова пък приключи участието си на четвъртфиналите на сингъл на турнира на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд от 15 000 долара.

Поставената под №6 в схемата българка загуби от французойката Нина Радованович с 4:6, 2:6 след час и 45 минути игра.

Стаматова започна отлично и поведе с 4:1 в първия сет, но съперничката ѝ спечели пет поредни гейма и обърна развоя на частта. Във втория сет българката изостана с 1:4 и не успя да навакса пасива си, с което приключи участието си в турнира.

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