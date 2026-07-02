Световното създаде проблеми и на футболните коментатори

Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада, с неговите 104 мача в рамките на 39 дни, се очертава като сериозно изпитание за физическата и психическата издръжливост на играчите. Същото обаче важи с пълна сила и за телевизионните екипи, които отразяват най-големия футболен форум.

Тазгодишният Мондиал вече чупи рекорди по приходи и медиен обхват. Над 100 телевизионни канала излъчват двубоите до 223 територии, а ФИФА прогнозира повече от шест милиарда медийни включвания – с милиард повече в сравнение с първенството през 2022 г.

Отразяването на разширения формат с 48 отбора е огромна по мащаб задача. Сред героите, които често остават извън светлината на прожекторите, са коментаторите. Те пътуват непрестанно между 16-те града домакини, като всеки мач изисква часове на щателна подготовка, за да могат да представят историите на отборите и играчите пред милионна аудитория.

За коментатора на Би Би Си Стив Бауър мащабът на това Световно първенство е безпрецедентно предизвикателство в неговата тридесетгодишна кариера.

„Този турнир е истинска лудост. Броят на отборите, мачовете, пътуванията, различните държави... това състезание тества уменията ни по съвсем нови начини“, сподели Бауър пред „Ройтерс“ след като отрази деветия си мач в шест различни града и две държави.

Сред новите трудности са разпознаването на футболистите от високо разположените коментаторски кабини на гигантските стадиони за американски футбол, както и фактът, че много играчи носят еднакви флуоресцентно розови бутонки.

Според Бауър, запазването на фокус сред цялата драма е от ключово значение, особено по време на едновременните мачове в груповата фаза. Зад спокойния и авторитетен глас често се крие напрежение, породено от нуждата публиката да бъде информирана за общата картина и да се правят светкавични изчисления под напрежение.

„Опитът помага да се справяш по-добре в такива ситуации, но отговорността си остава. Адреналинът те превежда през излъчването, но винаги има доза нервна енергия“, добавя той.

Четирите часови зони, допълнителните 16 отбора и 40 мача налагат на телевизионните оператори от страните домакини да работят на невиждано досега ниво. Американският испаноезичен канал „Телемундо“ разполага със студиа в Мексико Сити, Маями и Ню Йорк, 80 души в ефир, 1400 служители в продуцентския екип, както и репортери и десетки камери във всички 16 града.

Канадската компания „Бел Медия“, която управлява спортния канал Ти Ес Ен, е започнала подготовката си още през 2023 г. Тя има снимачни площадки във Ванкувър, Торонто и Монреал, екип в контролния център на ФИФА в Далас и множество сменни екипи, за да се гарантира издръжливостта по време на 39-дневния маратон.

Шон Редмънд, вицепрезидент по спорта в компанията, отбелязва, че като съдомакин, за Канада това Световно първенство е може би най-голямото медийно събитие в историята.

„Логистиката е изключително тежка. Имаме отговорности и задължения, които приемаме много сериозно, за да свършим работата както трябва“, заяви той.

Американската телевизионна мрежа „Фокс Спортс“ също отчита рекордни резултати, привличайки средно по пет милиона зрители в САЩ за мач от груповата фаза – ръст от 92% спрямо Мондиала в Катар.

„Фокс“ постигна голям успех, ангажирайки 12 бивши топ играчи като студийни анализатори и девет коментаторски двойки за 104-те мача. Сред тях са Дарън Флетчър и бившият английски национал Оуен Харгрийвс – дуо, известно със своите оживени диалози в ефир. Те са базирани в Далас, но пътуват до Торонто, Гуадалахара, Ню Йорк, Хюстън и Атланта.

Флетчър, който работи и за британската „Ти Ен Ти Спортс“, адаптира стила си за различните аудитории и поставя като приоритет обяснението на значението на всеки двубой. Подготовката е ключова, както и постоянният стремеж към усъвършенстване чрез гледане на записи на собствените си коментари и детайлен анализ на всяка реплика.

„Опитвам се да съм концентриран, да познавам всички играчи, когато започнат големите мачове. Аз съм фен като всички останали и е възможно да се объркам. Трябва да си наясно със себе си. Няма нищо гениално в това“, каза Флетчър пред „Ройтерс“.

Произношението на имената на играчите може да бъде истинско главоболие. Затова Флетчър подготвя фонетични транскрипции в своите обширни бележки преди мач, които принтира и ламинира.

„Веднъж някой разля питие върху бележките ми и те станаха нечетливи. Сега съм подготвен и за това“, споделя той.

Въпреки всички предизвикателства, Бауър от Би Би Си се смята за един от малцината късметлии, които стават свидетели на великите футболни моменти от първа ръка.

„Искрено вярвам, че това е най-добрата работа на света. Никога не се оплаквам“, казва той.

Флетчър е на същото мнение, особено на фона на недоволството на много фенове от високите цени на билетите.

„Имаме най-добрите места, гледам Световното първенство до моя приятел – това е повече, отколкото можеш да поискаш. Когато отразяваш мачове, ти си поканен в хола на непознати хора. Това е чест за нас. Привилегировани сме и е толкова вълнуващо“, завършва той.

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