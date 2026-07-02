Олимпиакос се раздели с Монте Морис

Шампионът в Евролигата Олимпиакос официално се раздели с американския гард Монте Морис, с което сложи край на краткия му престой в редиците на гръцкия гранд.

Пристигането на Морис в Пирея беше посрещнато с големи очаквания и се възприе като сериозно подсилване на гардовата линия. Въпреки това той не успя да се утвърди като ключова фигура в състава от Пирея.

Още преди края на сезона се появиха информации, че Морис е сред играчите, които се очаква да напуснат клуба през лятото. Решението е част от мащабните промени на Олимпиакос, където вече пристигна и Коди Милър-Макинтайър.

Освен с Морис, „червено-белите“ се разделиха и с още няколко баскетболисти, сред които Франк Нтиликина, Мустафа Фал и Шакийл МакКисик, като клубът продължава обновяването на състава си за новия сезон.

Гошо Методиев

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