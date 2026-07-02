Втора поредна загуба за Алекс "Rainwaker" Петров с новия отбор в Китай

Новият отбор на българина Алекс "Rainwaker" Петров - Luminosity Gaming, записа втора поредна загуба в турнира по Counter-Strike 2 - XSE Pro League Guangzhou 2026, който се провежда в Китай.

【XSE Pro League 2026】

LVG vs LG 7/2-17:00 BO1 pic.twitter.com/hLgpqmF9pk — Lynn vision (@Lynnvision_) July 2, 2026

Родният състезател и съотборниците му записаха поражение срещу домакините от Lynn Vision с 8:13 на картата Inferno. Въпреки че приключиха първата част при равен резултат, от Luminosity направиха лоша втора част като T и загубиха двубоя.

Звездата на Lynn Лижи "Starry" Йе бе най-резултатен с 22 елиминации, докато Петров записа само 11.

Снимка: HLTV

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