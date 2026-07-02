Втора поредна загуба за Алекс "Rainwaker" Петров с новия отбор в Китай

Новият отбор на българина Алекс "Rainwaker" Петров - Luminosity Gaming, записа втора поредна загуба в турнира по Counter-Strike 2 - XSE Pro League Guangzhou 2026, който се провежда в Китай.
Родният състезател и съотборниците му записаха поражение срещу домакините от Lynn Vision с 8:13 на картата Inferno. Въпреки че приключиха първата част при равен резултат, от Luminosity направиха лоша втора част като T и загубиха двубоя.
Звездата на Lynn Лижи "Starry" Йе бе най-резултатен с 22 елиминации, докато Петров записа само 11.
Снимка: HLTVДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google