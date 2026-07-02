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Фенове заведоха съдебен иск срещу платформа за препродажба на билети

  • 2 юли 2026 | 13:03
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Фенове заведоха съдебен иск срещу платформа за препродажба на билети

Футболни фенове заведоха съдебен иск срещу платформата за препродажба на билети StubHub, отправяйки обвинения за недоставяне на скъпи билети за срещи от Световното първенство в Северна Америка, които те са закупили на вторичния пазар, съобщава агенция Reuters.

Пред федералния съд в Манхатан феновете заявиха, че "не са получили това, за което са платили", защото компанията не ги е снабдила с обещаните билети. Много от тях са пътували дълги разстояния, за да гледат мачове от Мондиал 2026, а върнатите пари са били малка утеха, след като са дали големи суми, за да стигнат до стадионите.

"Феновете бяха излъгани и закупиха билети за Световното първенство за големи суми, единствено за да претърпят огромни финансови загуби. Това е ново дъно за индиструята за продажба на билети за спортни събития, която е изпълнена с проблеми по защитата на потребителите отново и отново, в ущърб на привържениците, които правят спорта специален", пише в оплакването.

Според съдебния иск, се настоява за обезщетение от поне 5 милиона долара за хилядите хора в Съединените американски щати, които не са получили своите билети за Мондиала, закупени през платформата StubHub.

От компанията за препродажба на билети отговориха, че няма да коментират специфичния случай, но добавиха: "Нашата единствена цел е да заведем феновете на събитията, а ако нещо се обърка, гаранция за защита им осигурява замяна на билетите или пълно възстановяване на средствата. Световното първенство не се различава по никакъв начин, а проблемите, които феновете са срещнали, предимно произхождат от билетната инфраструктура на самия организатор."

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Снимки: Gettyimages

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