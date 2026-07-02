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Дери Сити отправи рекордна оферта за нападател, но я отказаха

  • 2 юли 2026 | 12:58
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Дери Сити отправи рекордна оферта за нападател, но я отказаха

Отборът на Уотърфорд е отхвърлил предложение от Дери Сити за нападателя Томи Лонърган, което щеше да счупи трансферния рекорд в ирландската лига. Двата тима се изправят един срещу друг на стадион "Райън Макбрайд Брендиуел" в петък, а с отварянето на трансферния прозорец в сряда, "кендистрайпс" са отправили оферта за водещия голмайстор във Висшата дивизия, който има 10 попадения на сметката си.

Според информациите предложението за ирландския младежки национал е било на стойност 180 000 евро. Към играча има запитвания и от други клубове. Нов вътрешен трансферен рекорд беше поставен преди началото на сезона, когато Шелбърн плати около 104 000 евро за централния защитник на Клифтънвил Одран Кейси.

Въпреки това, щедрата оферта на Дери е била отхвърлена от "сините", тъй като бившият нападател на Юнивърсити Колидж Дъблин и Сейнт Патрикс е смятан за ключова фигура в борбата на тима за оцеляване. Роденият в Мийт футболист се присъедини към Флийтууд Таун от Сейнт Патрикс през февруари 2024 г., като записа 15 мача и отбеляза един гол.

През януари 2025 г. той премина в Уотърфорд под наем за целия сезон, но шест месеца по-късно трансферът му стана постоянен.

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Снимки: Imago

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