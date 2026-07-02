Дери Сити отправи рекордна оферта за нападател, но я отказаха

Отборът на Уотърфорд е отхвърлил предложение от Дери Сити за нападателя Томи Лонърган, което щеше да счупи трансферния рекорд в ирландската лига. Двата тима се изправят един срещу друг на стадион "Райън Макбрайд Брендиуел" в петък, а с отварянето на трансферния прозорец в сряда, "кендистрайпс" са отправили оферта за водещия голмайстор във Висшата дивизия, който има 10 попадения на сметката си.

Според информациите предложението за ирландския младежки национал е било на стойност 180 000 евро. Към играча има запитвания и от други клубове. Нов вътрешен трансферен рекорд беше поставен преди началото на сезона, когато Шелбърн плати около 104 000 евро за централния защитник на Клифтънвил Одран Кейси.

WATERFORD have rejected a Derry City off for Tommy Lonergan which would have shattered the League of Ireland record. https://t.co/37ZhgjNmlc — Irish Sun Sport (@IrishSunSport) July 2, 2026

Въпреки това, щедрата оферта на Дери е била отхвърлена от "сините", тъй като бившият нападател на Юнивърсити Колидж Дъблин и Сейнт Патрикс е смятан за ключова фигура в борбата на тима за оцеляване. Роденият в Мийт футболист се присъедини към Флийтууд Таун от Сейнт Патрикс през февруари 2024 г., като записа 15 мача и отбеляза един гол.

През януари 2025 г. той премина в Уотърфорд под наем за целия сезон, но шест месеца по-късно трансферът му стана постоянен.

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Снимки: Imago