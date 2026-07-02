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Eternal Fire се раздели с DemQQ и rigoN

  • 2 юли 2026 | 12:29
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Eternal Fire се раздели с DemQQ и rigoN

Eternal Fire обяви раздялата си със Сергий "DemQQ" Демченко и Ригон "rigoN" Гаши, с което приключи съвместната им работа, започнала през януари 2026 година.

Турската организация вече направи сериозни промени през април, когато привлече Iulian "regali" Harjău и Gareth "MisteM" Ries.

Въпреки това резултатите не се подобриха, а тимът остана извън топ 50 на световната ранглиста и не успя да стигне до значими успехи на онлайн и LAN турнирите

Снимка: Eternal Fire

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