Eternal Fire се раздели с DemQQ и rigoN

Eternal Fire обяви раздялата си със Сергий "DemQQ" Демченко и Ригон "rigoN" Гаши, с което приключи съвместната им работа, започнала през януари 2026 година.

CS2 oyuncumuz Sergiy "DemQQ" Demchenko ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.



Bugüne kadar göstermiş olduğu emek ve katkılar için kendisine teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz. ❤️#forEF pic.twitter.com/D7WuLv6JWT — Eternal Fire (@eternalfiregg) July 1, 2026

Турската организация вече направи сериозни промени през април, когато привлече Iulian "regali" Harjău и Gareth "MisteM" Ries.

Въпреки това резултатите не се подобриха, а тимът остана извън топ 50 на световната ранглиста и не успя да стигне до значими успехи на онлайн и LAN турнирите

Снимка: Eternal Fire

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google