Eternal Fire се раздели с DemQQ и rigoN

Eternal Fire обяви раздялата си със Сергий "DemQQ" Демченко и Ригон "rigoN" Гаши, с което приключи съвместната им работа, започнала през януари 2026 година.
Турската организация вече направи сериозни промени през април, когато привлече Iulian "regali" Harjău и Gareth "MisteM" Ries.
Въпреки това резултатите не се подобриха, а тимът остана извън топ 50 на световната ранглиста и не успя да стигне до значими успехи на онлайн и LAN турнирите
Снимка: Eternal FireДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google