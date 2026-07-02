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Струмска слава с нов ударен трансфер

  • 2 юли 2026 | 09:02
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Струмска слава с нов ударен трансфер

Опитният защитник Румен Гьонов пристига на стадион "Христо Радованов", след като през пролетта на изминалия сезон игра за родния си Германея (Сапарева баня). 34-годишният футболист в кариерата си е бил част още от Витоша (Бистрица) и Царско село в efbet Лига, Локомотив (Горна Оряховица) и Марек във Втора лига, както и за Рилски спортист в Трета лига.

Струмска слава подписа с капитана на Кюстендил
Струмска слава подписа с капитана на Кюстендил

Бил е капитан на Витоша (Бистрица), Рилски спортист и Германея, а зад гърба си има над 150 мача в професионалния футбол. От днес той е футболист на Струмска слава и ще се включи в подготовката на отбора

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