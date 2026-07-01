Огромен скок на обидите в социалните мрежи по време на Мондиала

Международната футболна федерация (ФИФА) обяви, че нейните дигитални надзорни органи са засекли 89 000 обидни публикации в социалните мрежи само по време на груповата фаза на Световното първенство. Според данни на агенция Ройтерс това представлява 13-кратно увеличение в сравнение с Мондиал 2022 в Катар.

Тревожният ръст е установен, след като Службата за защита на социалните медии (СМПС) към ФИФА е анализирала над 6 милиона публикации и коментари, което е с 33% повече спрямо 2022 г. От всички засечени обидни съобщения, 11% са били с расистки характер. Този дял бележи увеличение от 3% в сравнение с груповата фаза на шампионата в Катар, което според ФИФА показва „значително нарастване на обективно най-лошия и най-обиден материал“ в онлайн платформите.

„СМПС е достъпна за всички отбори, играчи, треньори и длъжностни лица, участващи в турнирите на ФИФА, като защитава тях и техните последователи от дискриминационно и обидно съдържание“, се посочва в официално изявление на централата. Оттам добавят, че службата използва комбинация от технологии и човешка модерация за откриване, филтриране и блокиране на расистки, дискриминационни или заплашителни съобщения, предпазвайки по този начин последователите на футболистите от подобно съдържание.

От ФИФА съобщиха също, че 225 000 публикации са били маркирани за проверка от модератори. От тях 89 000 са били потвърдени като обидни, като са предприети съответните действия. Приблизително 1000 профила са били предадени за по-нататъшно разследване.

Разширеният формат на турнира с 48 отбора също е допринесъл за увеличения обем на анализираното съдържание. Автоматизираните инструменти на службата са скрили около 181 000 коментара от акаунтите на отборите.

По време на мачовете от груповата фаза са били модерирани над 2 милиона коментара, включително спам и съдържание от ботове или фалшиви профили, което е четири пъти повече в сравнение с 2022 г.

„Като част от развитието на СМПС, службата събира и доказателства за правоприлагащите органи“, коментираха от ФИФА. „Идентифицирани са над 100 случая, които преминават законовите прагове за подготовка на съдебни дела.“

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