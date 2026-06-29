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  3. Мирела Минчева покри норматива на 200 метра за Европейското по лека атлетика до 18 години

Мирела Минчева покри норматива на 200 метра за Европейското по лека атлетика до 18 години

  • 29 юни 2026 | 01:04
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Мирела Минчева покри норматива на 200 метра за Европейското по лека атлетика до 18 години

Мирела Минчева (Добруджа Добрич) покри норматива на 200 метра за участие на Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 18 години, което ще се проведе през юли в Риети (Италия).

С време от 25:00 секунди тя се класира трета на финала на дисциплината на националния шампионат за юноши и девойки под 20 година в София. Преди нея финишираха Радина Величкова (Ботев Пловдив) с личен рекорд от 23.71 секунди и Кристина Петкова (Атлетик София) с 24.96.

Величкова триумфира и в спринта на 100 метра с 11.71 секунди.

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