Как Боржеш планира да вгорчи живота на Синер на "Уимбълдън"

Докато Яник Синер преминаваше през трудния си откриващ мач на „Уимбълдън“ на централния корт в понеделник, Нуно Боржеш беше сред тези, които следяха внимателно. Защитаващият титлата си Синер в крайна сметка се справи с Миомир Кецманович в пет сета, но не и преди да покаже няколко признака на "ръжда" в началото на турнира. Световният №1 направи 52 непредизвикани грешки и беше сериозно притиснат, преди да се измъкне с 4:6, 6:3, 6:7(6), 6:2, 6:3.

За Боржеш, който по-рано беше преминал спокойно през собствения си мач от първия кръг срещу Тристан Бойер, въпросът логично последва: имаше ли нещо, което може да се извлече от това?

„Мисля, че беше нормално. Той все пак влиза като защитаващ титлата си шампион. Не е лесно. Има голямо напрежение върху него. Определено ще се опитам да играя и с това“, каза Боржеш пред ATPTour.com в Лондон. „Но мисля, че ако има по-добър кръг, в който да го победиш, това би бил първият кръг, когато той все още се адаптира. Отново — наистина е много трудно да го победиш в три различни сета. Предполагам, че затова съперникът му не успя да стигне докрай, но очевидно беше близо.

Мисля, че повече време на корта може да му помогне отново да започне да усеща играта си на трева. Така че не знам — той може да излезе и наистина да не ми даде никакъв шанс. Не си поставям никакви очаквания. Ще се опитам да бъда готов буквално за всичко и ще играя свободно.“

Боржеш и Синер вече са се срещали, макар че този сблъсък принадлежи към различен етап от кариерите и на двамата. Единствената им предишна среща беше на турнира ATP 250 в София през 2022 г. По това време Синер беше извън топ 10 и все още не се беше превърнал в играча, който по-късно щеше да доминира на най-големите сцени в спорта. Дори тогава Боржеш, който беше около №100 в света, си спомня, че си е тръгнал впечатлен.

„Проби ме по веднъж във всеки сет. Не бях близо до неговия сервис“, спомни си Боржеш. „Не мисля, че тогава той беше това, което е сега. По онова време беше впечатляващ, но не мислех, че ще стане №1 и ще печели турнири от Големия шлем. Дори да бях казал: „Да, усетих го“, нямаше как да знам. Мисля, че оттогава той се е развил много.

Чувствах, че съм толкова далеч от това да спечеля онзи мач. Мисля, че и аз съм се подобрил много оттогава. Но да, не съм фаворит, не. Надявам се, че мога да му създам известно напрежение, както може би Кецманович му създаде напрежение.“

Боржеш може и да не се смята за фаворит, но пристига на „Уимбълдън“ със собствена инерция. По отношение на победите на трева през този сезон световният №48 има добър баланс. Боржеш е спечелил пет мача на тази настилка през 2026 г., като най-силният му резултат е полуфинал в Майорка.

„Беше странно усещане, защото за първи път се представих добре в седмицата преди „Уимбълдън“, каза Боржеш, който миналата година достигна до третия кръг на The Championships. „Обикновено прекарвах още няколко дни в подготовка, но в някои отношения беше страхотно да запиша победи на трева. Тревата може да бъде малко коварна, защото нямаме толкова много възможности и има само няколко турнира. Губиш в първия кръг и чувстваш, че всъщност не си играл толкова много. Не си намерил ритъма си. Така че имах късмет в това отношение и определено помага да дойдеш тук и да намираш решения.“

Сряда ще донесе и ново преживяване. Боржеш ще играе на централния корт за първи път, стъпвайки на една от най-разпознаваемите сцени в спорта. Но макар това да бъде дебютът му на „Уимбълдън“ под най-големите прожектори, няма да е първият му опит пред огромна публика. Португалецът вече е играл на стадион „Артър Аш“ на US Open — срещу Томи Пол и Даниил Медведев пред повече от 20 000 зрители.

„Играл съм на „Аш“, най-големия корт от всички“, каза Боржеш. „Първия път, когато играх там, беше лудост, защото не можех да говоря с треньора си. Беше толкова шумно. Не чувах себе си, докато играя. Беше толкова различно от това, с което бях свикнал. Не играх добре срещу Медведев, но втория път мисля, че се справих наистина добре. Изиграл съм няколко мача там. Определено помага да имаш игрово време на такова място. На „Уимбълдън“ никога не съм играл на голям корт, но се надявам предишният опит от US Open да помогне.“

И въпреки предстоящото предизвикателство, Боржеш няма намерение да променя нещо радикално преди сблъсъка със световния №1. Подходът му и рутината му преди мач ще останат непроменени.

„Ще се опитам да изключа колкото мога повече“, каза Боржеш. „Но е добре да визуализираш мача. Мисля, че това е наистина полезно. Трябва да намериш баланса и да видиш доколко си психически готов да го направиш. Играх много и, честно казано, годината за нас е толкова дълга. Мисля, че можеш да се напрегнеш допълнително за няколко мача в годината и може би да инвестираш малко повече психически. Но това не означава, че ще играеш по-добре. Този спорт е някак луд в това отношение. Наистина не знаеш какво да очакваш. Затова е толкова забавно.“

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Снимки: Imago