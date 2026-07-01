Стан Вавринка на прощаване: 20 години имам едно и също чувство на "Уимбълдън"

Когато Стан Вавринка напусна корта във вторник вечер на „Уимбълдън“ след загубата си в първия кръг от Матео Беретини, 41-годишният тенисист очевидно беше развълнуван. Това беше запомнящ се момент за бившия №3 в ранглистата на ATP, който ще се оттегли по-късно тази година.

„За мен най-хубавото чувство е да видя младите деца — първо, че са на турнирите, и, разбира се, че ме подкрепят. Това винаги ще бъде специално“, каза Вавринка. „Една от причините да продължа да играя толкова дълго са феновете и емоцията, която мога да получа и да споделя с тях, когато играя мачове. Тази вечер отново беше наистина специална. Невероятна подкрепа, невероятна атмосфера, мач срещу Матео, който е голям приятел и страхотен човек. Получи се добра битка и съм доволен от този мач тази вечер.“

Вавринка, №109 в света, изрази благодарността си към организаторите на турнира за това, че са му дали „уайлд кард“, позволявайки на двукратния четвъртфиналист на „Уимбълдън“ да участва в основната схема на The Championships за последен път.

„Като играч това винаги е специално. Мисля, че тук винаги се чувстваш различно, когато пристигнеш. Историята на играта, историята на тениса тук е наистина уникална“, каза Вавринка. „Колкото и да е хубаво да го гледаш по телевизията, когато си по-млад, първия път, когато дойдеш тук, емоцията, която изпитваш само докато се разхождаш наоколо, е наистина специална. И повече от 20 години по-късно все още имам същото чувство, когато се връщам тук. Мисля, че това е нещо наистина невероятно — като турнир, за тениса, за феновете и за нас, играчите.“

Единственият трофей от Големия шлем, който липсва в колекцията на Вавринка, е „Уимбълдън“. Но това не е нещо, което го е преследвало.

A legend bids farewell 🫶



Stan, it's been an absolute pleasure#Wimbledon pic.twitter.com/ZmZkv3wdJg — Wimbledon (@Wimbledon) June 30, 2026

„Никога не съм идвал на турнирите от Големия шлем с мисълта: „О, наистина искам да спечеля точно този“. Винаги съм идвал тук с желанието да дам най-доброто от себе си, разбира се — както и на останалите турнири от Шлема“, каза Вавринка. „Достигнах няколко пъти до четвъртфиналите. Мисля, че тревата винаги е била малко по-предизвикателна за мен — за моята игра, а също и за начина, по който трупам увереност. Обичам, бих казал, да имам повече време на корта.“

Швейцарецът отбеляза, че по-рано в кариерата му календарът на турнирите на трева е бил различен и той невинаги е успявал да натрупа увереност, като изиграе достатъчно мачове. Според него това е била „една от многото причини“ никога да не се представи по-добре на SW19.

„Но в крайна сметка мисля, че направих максимума, на който бях способен — също както и на другите турнири от Големия шлем“, каза Вавринка. „Смятам, че достигането до четвъртфиналите вече беше страхотен резултат за мен и съм доволен от това, което постигнах тук, на „Уимбълдън“.“

🥹 Imposible no emocionarse junto a Stan Wawrinka



🗣️ "No quiero retirarme, pero sé que ese momento está cerca. Seguí jugando para disfrutar noches como esta. El cariño que recibí hoy significa muchísimo para mí. Gracias por todos estos años." pic.twitter.com/h36VuPstmk — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) July 1, 2026

Когато Вавринка за първи път обяви, че това ще бъде последният му сезон, беше ясно, че ще цени всеки момент. Как изглежда годината досега през неговите очи?

„Мисля, че засега годината е страхотна. Това е последната ми година, разбира се. Но играя добър тенис, изиграх някои добри мачове“, каза Вавринка. „Така че съм доста доволен от това, което се случва през първите шест месеца на годината. Винаги съм искал да бъда възможно най-конкурентен във всички тези турнири и точно това се опитвам да правя до последния си турнир. Това е сигурно. Винаги се опитвам да се подтиквам напред, да спечеля няколко мача тук и там, и ще видим как ще завърша годината.“

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