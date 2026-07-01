Антъни Генов се класира за 1/4-финалите на "Чаланджър"-а в Троа

Антъни Генов се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 50" в Троа (Франция) с награден фонд 56 700 евро.

24-годишният българин и партньорът му Кай Венелт (Германия), които са поставени под номер 3 в схемата, надиграха американците Закари Фукс и Уоли Тейн с 6:4, 6:3 за малко над час на корта.

В първия сет един пробив в седмия гейм беше достатъчен на Генов и Венелт, а във втория отново двамата осъществиха брейк в същия момент, за да поведат с 4:3. Впоследствие при 5:3 те получиха три мачбола на сервис на противника и се възползваха от третия си шанс.

Така Антъни Генов заработи 9 точки за световната ранглиста на АТР при дуетите, в която заема 200-ата позиция, както и 550 евро от наградния фонд на надпреварата.

В четвъртфиналната фаза съперници на Генов и Венелт ще бъдат японците Ямато Суеока и Наоки Таджима.

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