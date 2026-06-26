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Роден халф ще играе в Молдова

  • 26 юни 2026 | 17:32
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Роден халф ще играе в Молдова

Бившият защитник на Фратрия Александър Ангелов е новото попълнение на елитния молдовски Милсами Орхей, съобщи официалната страница на клуба от бившата съветска република.

Ангелов пристига като свободен агент и идва по препоръка на старши треньора Алексей Савинов, който води Милсами. Двамата работиха заедно във Фратрия преди напускането на молдовския специалист.

Ангелов е на 24 години, висок 181 сантиметра, а за Фратрия през изминалия сезон записа 31 мача, вкара 2 гола и направи една асистенция. Преди да пристигне във Фратрия, Ангелов играеше за ФК Ловеч, пак във втора лига на България.

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