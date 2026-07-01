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  3. Пламен Пандазиев от Септември U16 спечели наградата за най-добро спасяване на втория полусезон

Пламен Пандазиев от Септември U16 спечели наградата за най-добро спасяване на втория полусезон

  • 1 юли 2026 | 09:00
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Вратарят на Септември (София) до 16 години Пламен Пандазиев получи наградата за най-добро спасяване на втория полусезон. Той отрази дузпа в двубоя срещу Левски, като така имаше ключова роля за успеха на своя тим с 1:0 срещу „сините“.

В края на футболната година екипът на „Лигата на талантите“ проведе гласуване между треньорите в четирите Елитни групи и те избраха намесата на Пандазиев да бъде №1 за полусезона.

Пламен Пандазиев от Септември U16 спечели наградата за най-добро спасяване на април
Пламен Пандазиев от Септември U16 спечели наградата за най-добро спасяване на април

Наградата е ваучер за спортна екипировка и за поредна година е осигурена от FPLBG, които също имаха представител в студиото в лицето на Радослав Минков.

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