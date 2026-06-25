Искат ли клубовете истинска промяна?

В българския футбол от години се говори за реформи, развитие и модернизация. Въвеждат се нови правила, променят се регламенти и периодично се поставят амбициозни цели за бъдещето. Големият въпрос обаче остава: искат ли клубовете реална промяна или всичко се изчерпва с добри намерения и празни обещания?

Ако наистина съществува желание за промяна, защо всяко ново правило в Efbet , Втора или Трета лига се приема толкова трудно? Защо в голяма част от случаите се стига до компромиси, отстъпления и последващи промени? Тези въпроси продължават да стоят без ясен отговор.

Колко голяма е заблудата във футбола ни?

Един от основните проблеми на българския футбол е погрешното разбиране за това как се изгражда успешна футболна система. Повечето собственици и ръководители са фокусирани почти изцяло върху представянето на първия отбор и професионалния футбол. Истината обаче е, че силното първенство и конкурентоспособният национален отбор се изграждат върху здрава основа, а тя започва далеч преди професионалното ниво.

Ключова роля играе аматьорският футбол. Именно той е естественият източник на бъдещи футболисти за професионалните клубове. Когато тази основа е нестабилна, проблемите неизбежно достигат и до най-високото ниво на играта.

Детско-юношеският футбол в България от години се намира в състояние, което трудно може да бъде определено като развитие. Аматьорските първенства са оставени на самотек, съставени предимно от застаряващи футболисти, с недостатъчен тренировъчен процес, остаряла материална база и съмнения около честността на част от срещите. Вместо да мотивира младите таланти да преследват мечтата за големия футбол, тази среда често ги отблъсква.

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Затова промяната в българския футбол не трябва да започва от гръмките обещания или от поредната административна реформа. Тя трябва да започне от самите клубове, които да осъзнаят своята отговорност към развитието на футбола на всички нива. След това своята роля трябва да изпълнят държавата и Българският футболен съюз.

Истинската промяна не се случва само в елита. Тя започва от основите.

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