Рейнджърс привлече защитник под наем от Аталанта

Шотландският гранд Рейнджърс официално обяви привличането на защитника Бен Годфри. Бившият играч на Евертън пристига на „Айброкс“ под наем за един сезон от италианския Аталанта.

В договора между двата клуба е включена и опция за закупуване, която може да бъде активирана след края на кампанията. Така отборът, воден от новия си мениджър Дерек Макинес, си осигурява услугите на опитен бранител.

28-годишният Годфри натрупа 93 мача за Евертън след трансфера си от Норич Сити през 2020 г., преди да се присъедини към Аталанта през 2024 г. В Серия А обаче той не успя да се наложи като титуляр и записа едва пет участия за тима от Бергамо.

Това е четвъртият трансфер за Годфри в рамките на две години, след като преди това е играл още за Ипсуич Таун, Шефилд Юнайтед и Брьондби.

„Знам колко голям е този клуб, така че е огромна чест да нося фланелката през този сезон и нямам търпение да започна“, заяви бившият английски национал в официално изявление.

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