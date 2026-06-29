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  3. Рилски спортист взе златото при момчетата до 14 години

Рилски спортист взе златото при момчетата до 14 години

  • 29 юни 2026 | 14:30
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Рилски спортист взе златото при момчетата до 14 години

Рилски спортист спечели златото при момчетата до 14 години. Срещите се изиграха през изминалите пет дни в “Арена Ботевград”.

Във финала на турнира Рилецо се наложи над Черно море Тича с 98:74. Самоковци си осигуриха двуцифрен аванс още в края на първата част след 29:13 и до края не изпуснаха инициативата.

Балкан достигна до бронзовите медали, след като в срещата за 3-о/4-о място се справи с БУБА Баскетбол с 89:77. Ботевградчани изнесоха силно второ полувреме, в което нанизаха общо 50 точки, което се оказа рещаващо.

Пети финишира ЦСКА след успех над Шампион 2006 с 65:54.

Седми остана Доростол, който победи Септември с 98:65.

Снимка: БК Рилски спортист

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