Виктория Томова и Елизара Янева запазиха позиции

Първата ракета на България в женския тенис Виктория Томова запази позиции в световната ранглиста. 31-годишната софиянка, която достигна до №46 преди две години, остава 174-а с актив от 435 точки.

При втората по ранкинг българска тенисистка Елизара Янева също няма промяна в класирането й. Тя остава 201-ва с 368 точки на сметката й.

Росица Денчева падна с четири места до №414 със 149 точки, а Лидия Анчева отстъпи с 15 позиция и от днес е №430 с актив от 142 точки.

В топ 10 има само една промяна. Шампионката от WTA 500 турнира на трева в Бад Хомбург (Германия) Каролина Мухова се завърна в елитната компания, след като се изкачи с две позиции до №9. Начело в класацията остава Арина Сабаленка с 9090 точки, пред Елена Рибакина с 8143, Ига Швьонтек с 6409 точки и други.

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