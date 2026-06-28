Бразилия с измъчена победа над Канада във VNL

Волейболистите от националния отбор на Бразилия приключиха с измъчена победа втората седмица на Лигата на нациите през тази година. "Селесао" надделя изключително трудно и драматично над Канада с 3:2 (25:17, 23:25, 28:26, 22:25, 17:15) в последната си среща от турнира в Група 6 на световната надпревара, играна тази вечер пред едва около 700 зрители зала "Арена Стожице" в Любляна (Словения).

По този начин Бразилия е с 4 победи, 3 загуби и 13 точки в общото временно класиране на основната фаза на Лигата. Канада остава с едва 1 победа, 7 загуби и 8 точки в актива си.

Адриано Фернандеш стана най-полезен за Бразилия със 17 точки, а Дарлан Соуса (2 блока) и Жудсон Нунеш (1 блок) завършиха с 13 и 11 точки за победата.

За "кленовите листа" Шарън Върнън-Евънс (2 аса) и Скайлър Варга (1 блок и 2 аса) приключиха с 19 и 18 точки, но и това не беше достатъчно за успеха.

Снимки: volleyballworld.com

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