Турция с чист успех срещу Белгия

Волейболистите от националния отбор на Турция завършиха с чист успех втората седмица в тазгодишната Волейболна Лига на нациите. Воденият от Слободан Ковач тим се наложи над Белгия с 3:0 (26:24, 26:24, 25:17) в последната си среща от турнира в Група 5 на надпреварата, играна тази вечер пред над 5700 зрители в залата в Гливице (Полша).

Най-изявеният български съдия в момента Ивайло Иванов беше първи рефер на мача.

Турците имат 5 победи, 3 загуби и 14 точки в общото временно класиране на основната фаза на Лигата. Белгия е с 3 победи, 5 загуби и 9 точки в подреждането.

Адис Лагумджия бе над всички за Турция с 23 точки (3 блока) за победата.

От другата страна на мрежата Ферре Регерс пък завърши с 22 точки (3 аса) за Белгия.

Снимки: volleyballworld.com

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