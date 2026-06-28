Иран с важна победа срещу Куба

Мъжкият национален отбор на Иран постигна едва втора, но много важна победа в тазгодишната Волейболна Лига на нациите. Играчите на Роберто Пиаца надиграха Куба с 3:1 (25:22, 25:21, 20:25, 30:28) в последния си двубой от турнира в Група 4 от втората седмица на Лигата, игран този следобед пред 6000 зрители в залата в Орлеан (Франция).

ака Иран има 2 победи, 6 загуби и 9 точки в общото временно класиране на основната фаза на световната надпревара, с което значително увеличи шансовете си за оставане в Лигата. Отборът на Куба продължава да е на последното 18-о място без нито една победа до момента и само две спечелени точки, като вече е сериозно застрашен от изпадане.

Али Хаджипур стана най-полезен за Иран с 20 точки (2 блока), а Али Хагхпараст се отчете с още 15 точки (3 аса) за успеха.

За тима на Куба Марлон Янт заби 23 точки (1 блок и 1 ас), докато Хосе Исраел Масо приключи със 17 точки (2 блока и 2 аса), но и това не беше достатъчно.

Снимки: volleyballworld.com

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