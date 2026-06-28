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Германия даде само гейм на Китай във VNL

  • 28 юни 2026 | 19:38
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Германия даде само гейм на Китай във VNL

Националният отбор на Германия записа 4-а победа от началото на тазгодишната Волейболна Лига на нациите. Възпитаниците на селекционера Масимо Боти дадоха само гейм и се справиха с Белгия с 3:1 (25:20, 25:20, 22:25, 25:19) в последната си среща от турнира в Група 5 от втората седмица на Лигата, играна този следобед пред близо 2500 зрители в залата в Гливице (Полша).

Така Германия е с 4 победи, 4 загуби и 12 точки в общото временно класиране на основната фаза на Лигата. Китай пък е на предпоследната 17-а позиция в подреждането с едва 1 победа, 7 загуби и 4 точки.

Най-резултатен за Германия стана Ян Бьоме с 19 точки (2 блока и 1 ас). Моритц Райхерт (4 блока) и Симон Торви (4 блока и 3 аса) добавиха още 15 и 12 точки за победата.

За Китай Бин Уан реализира 20 точки (2 блока и 2 аса), а Зи Хуа Уен приключи с 16 точки.

Снимки: volleyballworld.com

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