Мондо Дуплантис: Европейското първенство промени живота ми

Докато се подготвя за четвърта поредна континентална титла на открито в Бирмингам, световният рекордьор в овчарския скок Арманд Дуплантис си спомня за победата в Берлин преди осем години, която го изведе на “съвсем различно ниво“.

Въпреки че краят на кариерата на Мондо Дуплантис е все още далеч, той вече има съкровищница от спомени, към които да погледне назад. Независимо дали става дума за 15-те световни рекорда в овчарския скок, които е поставил до момента, двата златни олимпийски медала, трите световни титли на открито или четирите победи от световни първенства в зала, списъкът с върхови моменти в кариерата му е дълъг.

Да се открои един-единствен момент над всички останали не е лесна задача, но 26-годишният атлет признава, че Европейското първенство заема специално място в сърцето му. Той вярва, че именно представянето му на този форум в Берлин преди осем години е “отключило“ вратата към всички големи успехи, които постигна впоследствие.

През 2018 г. на Олимпийския стадион в германската столица тогава 18-годишният Дуплантис тъкмо пробиваше на голямата сцена. Мнозина бяха наясно с потенциала на родения в Америка швед – той пристигна като европейски и световен шампион до 20 години и вече беше участвал във финала на Световното първенство в Лондон през 2017 г., където завърши девети.

Никой обаче не очакваше фойерверките, които той сътвори в Берлин, печелейки със световен рекорд до 20 години от 6.05 метра. С това си постижение той победи състезатели от ранга на тогавашния световен рекордьор Рено Лавийени.

Оттогава Дуплантис доминира в своята дисциплина и през август ще се отправи към “Александър Стейдиъм“ в търсене на четвъртата си европейска титла на открито, както и с намерението да постави нов световен рекорд във финалната вечер на състезанията в Бирмингам.

Той ще бъде предизвикан от атлети като постоянно прогресиращия грък Емануил Каралис, но след като претърпя първата си загуба от три години насам на Диамантената лига в Стокхолм, Дуплантис е решен да се върне на върха. А ако нещата се усложнят, той винаги може да почерпи вдъхновение от едно “променило живота му“ преживяване.

“Бих казал, че Берлин е един от най-великите моменти, които съм имал“, споделя той, връщайки се към онази паметна вечер. “Това определено беше най-големият пробив в кариерата ми и ключовият момент, който ме изведе на друго ниво като спортист.“

“В ментално отношение това отключи едно ново, различно ниво, което вече знаех, че притежавам. Европейското първенство винаги ще има специално място в сърцето ми, особено защото денят в Берлин през 2018 г. наистина промени живота ми. Това беше началото на всичко, което предстоеше, така че беше много специално.“

След успешен втори опит на 5.80 м в онзи европейски финал, Дуплантис преодоля последователно 5.85 м, 5.90 м, 5.95 м, 6.00 м и 6.05 м, за да заяви присъствието си пред света. Това беше първият път, в който той премина митичната граница от шест метра, и го превърна в най-младия атлет, печелил техническа дисциплина в историята на европейските първенства. Ако го попитате обаче как го е направил, детайлите са малко мъгляви. Усещането е било като никое друго преди.

“Вероятно най-лошият ми спомен от което и да е състезание е от Берлин“, добавя той. “Беше толкова сюрреалистично и еуфорично, че не изглеждаше реално. Помня отделни фрагменти, но си спомням, че скоковете бяха като извън тялото ми. Контролирах напълно какво правя, но в същото време тялото ми просто пое управлението, така че беше странно усещане. Не мисля, че някога отново съм изпитвал нещо в такава степен.“

“В онзи момент всичко беше толкова ново за мен. Всичко просто си дойде на мястото и се почувствах сякаш за една секунда съм разгадал цялата загадка. Всичко беше толкова гладко, а синхронът – перфектен. Беше като странен, свободен танц, в който бях в пълна хармония със скока и пръта – нещо като странно, красиво изкуство. И оттам нататък станах по-добър. Беше истински пробив и оттогава следвам този път.“

Вечерта на 16 август публиката в Бирмингам ще има възможността да се увери в това лично.

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