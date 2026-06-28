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Турция със страхотен обрат срещу Аржентина в Лигата

  • 28 юни 2026 | 02:27
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Турция със страхотен обрат срещу Аржентина в Лигата

Мъжкият национален отбор на Турция постигна много драматична 4-а победа в тазгодишната Волейболна Лига на нациите при мъжете. Воденият от Слободан Ковач тим сътвори страхотен пълен обрат от 0:2 до 3:2 (19:25, 21:25, 25:21, 25:18, 18:16) в третата си среща от турнира в Група 5 от втората седмица на надпреварата, играна тази вечер пред близо 11 000 зрители в залата в Гливице (Полша).

Втори рефер на мача беше най-изявеният български съдия в момента Ивайло Иванов.

Турците имат 4 победи, 3 загуби и 11 точки в общото временно класиране на основната фаза на Лигата. Аржентина пък е с 2 победи, 5 загуби и 7 точки. Днес (28 юни), в последния ден на турнира, първо Турция ще спори с дебютанта Белгия, а след това "гаучосите" ще играят срещу домакините от Полша. Мачовете са съответно от 17,30 и 21,00 часа българско време.

Най-резултатни за Турция станаха Бедирхан Бюлбюл (6 блока!), Гьокчен Юксел (1 ас) и Каан Гюрбюз (2 блока и 3 аса) съответно с 18, 17 и 16 точки за победата.

За тима на Аржентина Херман Гомес (1 блок и 2 аса) и Агустин Лосер (5 блока!) завършиха с по 16 точки, а Лусиано Висентин се отчете с 14 точки (1 ас), но и това не беше достатъчно за успеха.

Снимки: volleyballworld.com

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