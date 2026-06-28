Франция без проблеми срещу Сърбия във VNL

Олимпийският шампион Франция постигна 3-а поредна и общо 4-а победа в тазгодишната Волейболна Лига на нациите при мъжете. Играчите на Андреа Джани биха без особени проблеми Сърбия с 3:0 (25:23, 25:16, 25:22) в третата си среща от турнира в Група 4 от втората седмица на Лигата, на който са домакини, играна тази вечер пред близо 6000 зрители в залата в Орлеан.

Така двата тима по 4 победи и 3 загуби в общото временно класиране на основната фаза на световната надпревара, като "петлите" са на 11-о място с 9 точки, а Сърбия е на 7-а позиция с 12 точки. Днес (28 юни), в последния ден на турнира, първо Франция ще играе с непобедения до момента тим на Япония, а след това сърбите ще спорят със САЩ. Двубоите са съответно от 18,00 и 21,30 часа българско време.

Най-полезен за Франция стана Матис Ено с 12 точки (1 блок и 2 аса), а Стефан Бойер (1 блок и 2 аса) и Тревор Клевено (2 блока и 1 ас) се отчетоха с 10 и 9 точки за победата.

За Сърбия Вук Кулпинац завърши с едва 9 точки (1 блок и 1 ас).

Снимки: volleyballworld.com

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