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Словения удари бързо Бразилия в Лигата на нациите

  • 28 юни 2026 | 01:50
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Словения удари бързо Бразилия в Лигата на нациите

Волейболистите от националния отбор на Словения записаха трета поредна и общо 6-а от началото на Лигата на нациите през тази година. Момчетата на Фабио Соли удариха и надиграха категорично Бразилия с 3:0 (27:25, 25:17, 25:20) в третия си мач от турнира в Група 6 от втората седмица на световната надпревара, на който са домакини, игран тази вечер в пълната с над 5000 зрители зала "Арена Стожице" в Любляна.

По този начин словенците са на второ място в общото временно класиране на основната фаза на Лигата с 6 победи, 1 загуба и 14 точки. Бразилия пък е с 4 победи, 3 загуби и 11 точки в актива си. Днес (28 юни), в последния ден на турнира, първо "Селесао" ще играе с Канада, а след това Словения ще излезе срещу световния шампион Италия. Срещите са съответно от 17,30 и 21,30 часа българско време.

Над всички за Словения бе Тончек Щерн с 19 точки (2 блока), а Рок Можич добави още 17 точки (2 блока и 1 ас) за успеха.

За Бразилия Дарлан Соуса (1 блок и 2 аса) и Артур Бучмейжук (1 блок) завършиха със скромните 10 и 8 точки.

Снимки: volleyballworld.com

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