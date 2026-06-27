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Япония със 7 от 7 след драматичен обрат срещу САЩ

  • 27 юни 2026 | 22:31
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Япония със 7 от 7 след драматичен обрат срещу САЩ

Националният отбор на Япония остава единственият непобеден тим в тазгодишната Волейболна Лига на нациите, след като постигна 7-а поредна победа. Играчите на Лоран Тили сътвориха драматичен обрат и надиграха САЩ с 3:2 (18:25, 25:21, 20:25, 25:22, 15:13) в трета си среща от турнира в Група 4 от втората седмица на световната надпрева, играна тази вечер пред над 3600 зрители в залата в Орлеан (Франция).

По този начин Япония е еднолично начело в общото временно класиране на основната фаза със 7 победи от 7 мача и 18 точки. Американците пък са втори с 5 победи, 2 загуби и 16 точки. Утре (28 юни), в последния ден, първо японците ще играят с домакините от Франция от 18,00 часа българско време, а след това от 21,30 часа САЩ ще закрие турнира срещу Сърбия.

Ран Такахаши стана най-полезен за Япония с 26 точки (2 блока и 2 аса), а Кенто Мияура приключи с 20 точки за успеха.

За тима на САЩ Джейк Хейнс заби 25 точки (2 блока и 2 аса), докато Тори ДеФалко (1 блок и 1 ас) и Матю Андерсън (1 блок) се отчетоха със 17 и 16 точки, но и това не помогна за победата.

Снимки: volleyballworld.com

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