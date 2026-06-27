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Полша с обрат срещу Германия в Лигата на нациите

  • 27 юни 2026 | 22:08
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Полша с обрат срещу Германия в Лигата на нациите

Олимпийският вицешампион и настоящ победител във Волейболната Лига на нациите при мъжете Полша записа нова доста трудна победа в тазгодишното издание на световната надпревара. Играчите на Никола Гърбич обърнаха и надделяха над Германия с 3:1 (23:25, 25:16, 25:17, 25:15) в третия си мач от турнира в Група 5 от втората седмица на Лигата, на който са домакини, игран тази вечер пред над 11 000 зрители в залата в Гливице.

Така "Дружина полска" има 5 победи, 2 загуби и 14 точки в общото временно класиране на основната фаза. Германия пък е с 3 победи, 4 загуби и 9 точки в актива си. Утре (28 юни), в последния ден на турнира, първо Бундестимът ще играе с Китай, а след това Полша ще излезе срещу Аржентина. Двубоите са съответно от 14,00 и 21,00 часа българско време.

Най-полезен за Полша стана Бартломией Болаж с 21 точки (1 блок и 4 аса), а звездата Вилфредо Леон добави още 17 точки (1 блок и 2 аса) за победата.

За Германия Ерик Рьорс реализира 15 точки (1 ас), а Ян Бьоме завърши с 10 точки.

Снимки: volleyballworld.com

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