Национал се завръща в Славия

Националният нападател Владимир Николов ще играе в Славия през новия сезон. 25-годишният футболист ще има втори период при "белите", завръщайки се от Полша, където носеше екипа на Корона (Киелце). Момчетата на Ратко Достанич са в Банско, където тече лятната подготовка на тима.

Славия благодари на футболната общественост

"Владимир Николов се завръща при нас. Вдигаме конкуренцията в предни позиции", каза шефът на славистите Венцеслав Стефанов. "Жалко, че няма как да върна дечицата... Съпругата на треньора Иван Терзийски остава в тежко състояние. Да, на записа не се вижда спукване на гума - навлиза в насрещното и ги смазва... Това е нещо ужасно", добави с тъга босът на "белите".

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