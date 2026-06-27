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Германия се справи с Белгия в Лигата

  • 27 юни 2026 | 00:54
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Германия се справи с Белгия в Лигата

Националният отбор на Германия записа трета победа от началото на тазгодишната Волейболна Лига на нациите. Възпитаниците на селекционера Масимо Боти се справиха с Белгия с 3:1 (25:22, 19:25, 25:23, 25:19) във втората си среща от турнира в Група 5 от втората седмица на Лигата, играна тази вечер пред над 2000 зрители в залата в Гливице (Полша).

Втори рефер на мача беше най-изявеният български съдия в момента Ивайло Иванов.

Така Бундестимът е с 3 победи, 3 загуби и 9 точки в общото временно класиране на основната фаза на световната надпревара. Белгия е с 3 победи, 4 загуби и 9 точки в подреждането. Днес (27 юни) Германия ще играе срещу домакините от Полша от 18,00 часа българско време. Последният двубой на турнира за белгийците е с Турция в неделя (28 юни) от 17,30 часа.

Най-полезни за Германия бяха Ян Бьоме (1 блок и 1 ас) и Ерик Рьорс (2 блока и 1 ас) с 18 и 17 точки за победата.

Ферре Регерс (2 блока и 1 ас) и Пиер Перен реализираха по 23 точки за Белгия, но и техните усилия се оказаха недостатъчни за успеха.

Снимки: volleyballworld.com

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