Сърбия с отлична победа срещу Куба във VNL

Мъжкият национален отбор на Сърбия записа отлична 4-а победа в тазгодишната Волейболна Лига на нациите. Воденият от Джордже Крецу тим даде гейм, но надигра Куба с 3:1 (25:19, 13:25, 25:23, 25:22) във втората си среща от турнира в Група 4 от втората седмица на световната надпрева, играна тази вечер едва 1100 зрители в залата в Орлеан (Франция).

Сръбската "репрезентация" е с 4 победи, 2 загуби и 12 точки в общото временно класиране на основната фаза. Куба продължава да е на последното 18-о място без нито една победа до момента и само две спечелени точки. Утре (27 юни) Сърбия ще спори с домакините - олимпийските шампиони от Франция, от 21,30 часа българско време. Последният мач на турнира за Куба е срещу Иран в неделя (28 юни) от 14,30 часа.

Най-резултатен за Сърбия стана Лазар Маринович с 18 точки (1 ас), а Павле Перич се отчете с 14 точки (2 блока и 1 ас) за победата.

За тима на Куба Мигел Анхел Лопес приключи с 15 точки (1 блок). Хосе Исраел Масо реализира 13 точки (2 блока), а Робертланди Симон (5 блока!) и Марлон Янт завършиха с по 12 точки, но и това не беше достатъчно за успеха.

Снимки: volleyballworld.com

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