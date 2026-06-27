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Италия взе голямото дерби с Бразилия в Лигата на нациите

  • 27 юни 2026 | 00:05
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Италия взе голямото дерби с Бразилия в Лигата на нациите

Световният шампион Италия постигна 4-а победа от началото на тазгодишната Лига на нациите при мъжете. Момчетата на Фердинандо Де Джорджи се наложиха над Бразилия с 3:1 (25:19, 25:23, 22:25, 25:23) в голямото дерби от турнира в Група 6 от втората седмица на Лигата, играно тази вечер пред едва малко повече от 1000 зрители в зала "Арена Стожице" в Любляна (Словения).

По този начин "Скуадра адзура" е с 4 победи, 3 загуби и 13 точки в общото временно класиране на основната фаза на световната надпревара. Бразилия с 4 победи, 2 загуби и 11 точки в подреждането. Утре (27 юни) Италия ще почива, докато "Селесао" ще играе срещу домакините от Словения от 21,30 часа българско време. Италия пък ще закрие турнира срещу словенците в неделя (28 юни) също от 21,30 часа.

Над всички за Италия бяха Алесандро Боволента (4 блока и 2 аса) и Матиа Ботоло (1 блок и 2 аса) с 20 и 19 точки за победата.

За Бразилия Рикардо Лукарели реализира 14 точки (2 блока и 1 ас), а Жудсон Нунеш (3 блока) и Брайън да Силва (2 блока) приключиха с по 12 точки.

Снимки: volleyballworld.com

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