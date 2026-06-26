Полша с победа над Турция след петгеймова драма в Лигата на нациите

Олимпийският вицешампион и настоящ победител във Волейболната Лига на нациите при мъжете Полша записа нова изключително драматична победа в тазгодишното издание на световната надпревара. Играчите на Никола Гърбич надделяха над Турция след петгеймова драма с 3:2 (26:28, 25:19, 25:21, 19:25, 15:11) във втория си мач от турнира в Група 5 от втората седмица на Лигата, на който е домакин, игран късно снощи пред около 9900 зрители в залата в Гливице.

Първи съдия на срещата беше българският рефер Добромир Добрев.

Така "Дружина полска" има 4 победи, 2 загуби и 11 точки в общото временно класиране на основната фаза. Турция пък е с 3 победи, 3 загуби и 9 точки. Днес (26 юни) и двата тима почиват, а утре (27 юни) първо Полша ще играе с Германия, а след това турците ще излязат срещу Аржентина. Двубоите са съответно от 18,00 и 21,30 часа българско време.

Капитанът на Полша Александър Сливка стана най-резултатен с 20 точки, а Артур Шалпук (1 блок и 1 ас) и Бартломией Болаж добавиха още 17 и 14 точки за успеха.

За Турция Адис Лагумджия бе над всички със страхотните 31 точки (3 блока и 3 аса). Бедирхан Бюлбюл (2 блока) и Гьокчен Юксел (1 блок) приключиха със 17 и 14 точки, но и това не беше достатъчно за победа.

Снимки: volleyballworld.com

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