Франция с нова драматична победа във VNL

Олимпийският шампион Франци записа втора поредна много драматична победа във Волейболна Лига на нациите при мъжете. Играчите на Андреа Джани направиха обрат и се наложиха изключително трудно над Куба с 3:2 (25:22, 21:25, 25:27, 25:20, 15:13) във втория си мач от турнира в Група 4 от втората седмица на Лигата, на който са домакини, игран късно снощи пред над 3200 зрители в залата в Орлеан.

Така "петлите" са с 3 победи, 3 загуби и 6 точки в общото временно класиране на основната фаза на световната надпревара. Куба пък продължава да е на последното 18-о място в подреждането без победа до момента, но с две спечелени точки. Днес (26 юни) Франция почива, докато кубинците ще играят със Сърбия от 21,30 часа българско време. Следващата среща на турнира за олимпийските шампиони ще бъде също срещу Сърбия, но утре (27 юни) отново от 21,30 часа.

Най-полезен за Франция стана Тревор Клевено с 20 точки (1 блок) за победата. Матис Ено (2 блока) и Анри Леон (1 блок и 3 аса) се отчетоха с 15 и 14 точки за успеха.

За Куба Мигел Анхел Лопес реализира с 19 точки, а Марлон Янт завърши с 16 точки (4 блока и 1 ас), но и това не помогна за победата.

Снимки: volleyballworld.com

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