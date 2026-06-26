Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Франция с нова драматична победа във VNL

Франция с нова драматична победа във VNL

  • 26 юни 2026 | 18:00
  • 443
  • 0
Франция с нова драматична победа във VNL

Олимпийският шампион Франци записа втора поредна много драматична победа във Волейболна Лига на нациите при мъжете. Играчите на Андреа Джани направиха обрат и се наложиха изключително трудно над Куба с 3:2 (25:22, 21:25, 25:27, 25:20, 15:13) във втория си мач от турнира в Група 4 от втората седмица на Лигата, на който са домакини, игран късно снощи пред над 3200 зрители в залата в Орлеан.

Така "петлите" са с 3 победи, 3 загуби и 6 точки в общото временно класиране на основната фаза на световната надпревара. Куба пък продължава да е на последното 18-о място в подреждането без победа до момента, но с две спечелени точки. Днес (26 юни) Франция почива, докато кубинците ще играят със Сърбия от 21,30 часа българско време. Следващата среща на турнира за олимпийските шампиони ще бъде също срещу Сърбия, но утре (27 юни) отново от 21,30 часа.

Най-полезен за Франция стана Тревор Клевено с 20 точки (1 блок) за победата. Матис Ено (2 блока) и Анри Леон (1 блок и 3 аса) се отчетоха с 15 и 14 точки за успеха.

За Куба Мигел Анхел Лопес реализира с 19 точки, а Марлон Янт завърши с 16 точки (4 блока и 1 ас), но и това не помогна за победата.

Снимки: volleyballworld.com

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Дамян Колев и Руси Желев: Изпуснахме реални шансове за победата

Дамян Колев и Руси Желев: Изпуснахме реални шансове за победата

  • 26 юни 2026 | 17:35
  • 811
  • 1
България U18 с втора победа и полуфинал на Балканиадата

България U18 с втора победа и полуфинал на Балканиадата

  • 26 юни 2026 | 17:21
  • 577
  • 0
Шабла приема третия кръг на Държавното по плажен волейбол за мъже и жени

Шабла приема третия кръг на Държавното по плажен волейбол за мъже и жени

  • 26 юни 2026 | 16:34
  • 556
  • 0
Втора победа над Португалия за отбора ни до 22 години

Втора победа над Португалия за отбора ни до 22 години

  • 26 юни 2026 | 13:00
  • 822
  • 0
България започва участието си на Балканиадата по плажен волейбол до 18 години в Констанца

България започва участието си на Балканиадата по плажен волейбол до 18 години в Констанца

  • 26 юни 2026 | 12:54
  • 434
  • 0
Волейболните национали под 17 години започнаха подготовка за Световното

Волейболните национали под 17 години започнаха подготовка за Световното

  • 26 юни 2026 | 12:52
  • 508
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Новият сезон в efbet Лига започва на "Коритото", промени в програмата при отпадане на Левски от ШЛ

Новият сезон в efbet Лига започва на "Коритото", промени в програмата при отпадане на Левски от ШЛ

  • 26 юни 2026 | 16:19
  • 10310
  • 27
Много малко раздели Никола Цолов от първата редица в Австрия

Много малко раздели Никола Цолов от първата редица в Австрия

  • 26 юни 2026 | 17:34
  • 5165
  • 0
Таня Гатева пред Sportal.bg: Ние не оценяваме, а навън нашите състезатели са оценявани

Таня Гатева пред Sportal.bg: Ние не оценяваме, а навън нашите състезатели са оценявани

  • 26 юни 2026 | 17:40
  • 2113
  • 0
Сенси похвали Христо Янев и заяви: За мен е чест да съм №8 в ЦСКА

Сенси похвали Христо Янев и заяви: За мен е чест да съм №8 в ЦСКА

  • 26 юни 2026 | 17:41
  • 3800
  • 13
С гол в края Ботев (Пловдив) пречупи Арда в контрола

С гол в края Ботев (Пловдив) пречупи Арда в контрола

  • 26 юни 2026 | 11:55
  • 21246
  • 10
Лудогорец представи екипите за новия сезон, "орлите" сменят генералния спонсор

Лудогорец представи екипите за новия сезон, "орлите" сменят генералния спонсор

  • 26 юни 2026 | 14:40
  • 13825
  • 38