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Добромир Дафинов за дебютният сезон на СФК Светкавица 2014

  • 8 юни 2026 | 14:21
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Добромир Дафинов за дебютният сезон на СФК Светкавица 2014

СФК Светкавица 2014 (Търговище) завърши дебютния си сезон на 12 място в Североизточната Трета лига.

Добромир Дафинов, президент на клуба, коментира пред Sportal.bg.

„Играхме за първи път в аматьорския елит. Както очаквахме, беше трудно. Стартирахме в надпревара с времето – всичко вършихме в движение. Заложихме само на млади местни футболисти от нашата школа. Можеше и по-добре да се представим. Липсваше ни и късмет. В доста мачове изпуснахме точки, които спокойно можеше да спечелим. Най-важното е, че имаме млад перспективен отбор. Ще продължаваме да налагаме и развиваме наши млади момчета. Смятам, че през следващата кампания ще се представим доста по-добре“.

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