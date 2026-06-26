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Мустафа Фал напомни за предателството на Костас Слукас

  • 26 юни 2026 | 14:09
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Мустафа Фал напомни за предателството на Костас Слукас

Бившият вече център на Олимпиакос Мустафа Фал, който наскоро се раздели с шампиона на Гърция и Европа, си намери нов отбор, а решението на французина да се присъедини към Панатинайкос предизвика огромни вълни от недоволство и възмущение сред феновете на "червено-белите" от Пирея.

Фал вече официално е част от големия съперник на Олимпиакос, а в медиите се появи информация и за годишната заплата на ветерана. Според SDNA в първата си година Фал ще вземе 1.6 милиона евро. Той подписа договор за 2+1 година с ПАО.

Французинът имаше опция на отбора с Олимпиакос, но гръцкият гранд се отказа от нея. Опцията беше за 1.9 милиона евро, се посочва в информацията.

34-годишният Мустафа Фал изкара 5 сезона в Олимпиакос, въпреки че в последната кампания на практика почти не игра заради тежка контузия. Той има 4 титли на Гърция, 3 Купи на Гърция и 4 Суперкупи на страната с Олимпиакос, а през сезон 2025/26 триумфира и в Евролигата.

С преминаването си в Панатинайкос Фал напомни за предателството на Костас Слукас, който също подписа директно с ПАО, след като се раздели с Олимпиакос през 2023 г.

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Снимки: Imago

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